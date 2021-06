V Italiji aretacije v zvezi z izdelavo ponarejenih dokumentov za teroriste

Milano, 11. junija - Policija je v Milanu in še nekaj mestih v Lombardiji prijela sedem ljudi, ki naj bi islamističnim teroristom priskrbeli ponarejene osebne dokumente. Med tistimi, ki so mu zagotovili ponarejeno osebno izkaznico, je tudi 20-letni simpatizer skrajne skupine Islamska država, ki je lani izvedel napad na Dunaju, so danes sporočile oblasti v Milanu.