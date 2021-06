Večji del opozicije ponovno s pozivom k spremembam v sestavi delovnih teles DZ

Ljubljana, 11. junija - Poslanske skupine LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezanih poslancev ponovno opozarjajo, da določitev števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih DZ ni ustrezno. Kot so zapisali v omenjenih poslanskih skupinah, so količniki, preračunani na velikost posamične poslanske skupine, neupoštevani, zato predlagajo spremenjeno sestavo delovnih teles.