V Kölnu za končno zmago v rokometni ligi prvakov

Köln, 12. junija - Lanxess Arena v Kölnu bo danes in v nedeljo že dvanajstič gostila zaključni turnir evropske lige prvakov v rokometu. Papirnata favorita turnirja sta Barcelona in PSG, poleg španskega in francoskega rokometnega velikana bosta nastopila še danski Aalborg in francoski Nantes. Sobotna polfinalna para sta PSG - Aalborg in Barcelona - Nantes.