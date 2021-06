Neznanec ponoči nad fasado poslopja stranke NSi

Ljubljana, 11. junija - Neznani storilec je ponoči z barvo onesnažil pročelje stavbe na Dvorakovi ulici v Ljubljani, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Gre za poslopje, v katerih domuje stranka NSi, kjer so obsodili vandalizem in pozvali "k dialogu, strpnosti in miroljubnemu sobivanju".