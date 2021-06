Še vedno pogrešajo 60-letnega Sama Ostrouško iz Postojne

Koper, 11. junija - Koprska policija znova poziva občane za informacije o še vedno pogrešanem Samom Ostrouško. 60-letnika so nazadnje videli 17. marca v Splošni bolnišnici Izola, kamor so ga z reševalnim vozilom pripeljali na pregled. Isti dan je okoli 22. ure zapustil bolnišnico in od takrat ga ni nihče videl, so sporočili s Policijske uprave Koper.