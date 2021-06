S podelitvijo nagrad se začenja festival WoW

Ljubljana, 12. junija - S podelitvijo nagrad se danes začenja festival WoW, ki predstavlja zaključek dvoletnega istoimenskega projekta Women on Women (WoW). Do 25. junija bo festival vključeval raznolik nabor dogodkov, med drugim predstavitev vodnika Po svoji poti: 25 izletov po zgodovini žensk, premiero filma Nike Autor in razstavo Barbare Kapelj z naslovom Lastne sobe.