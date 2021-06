V Mariboru začenjajo rekonstrukcijo križišča v Melju

Maribor, 13. junija - Direkcija za infrastrukturo in mariborska občina začenjata s 300.000 evrov vredno rekonstrukcijo križišča v Melju, ki bo dobilo semaforje. Od ponedeljka do konca avgusta bosta zaprti desna polovica Meljske ceste in Ulica Kraljeviča Marka, kjer se ta križa z Meljsko cesto. Promet bo tam preusmerjen v Industrijsko ulico in naprej na Oreško nabrežje.