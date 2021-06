Rim, 11. junija - Reprezentanci Italije in Turčije sta v Rimu odigrali uvodno tekmo 16. nogometnega evropskega prvenstva. V obračunu skupine A so Italijani zmagali s 3:0 (0:0). Zadetke so dosegli Merih Demiral, ki je zatresel lastno mrežo, Ciro Immobile in Lorenzo Insigne.