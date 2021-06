Levica zahteva sejo odborov DZ zaradi bioplinarne v Črnomlju

Ljubljana, 11. junija - Poslanci Levice so vložili zahtevo za sklic nujne seje odborov DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bi razpravljali o vplivu Petrolove bioplinarne v Črnomlju na življenje okoliških prebivalcev in populacijo črnega močerila. Med drugim predlagajo začasno zaustavitev bioplinarne in ukrepanje.