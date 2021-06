Slovenija - Rusija 3:2 (-19, 23, -22, 20, 8)

Rimini, 11. junija - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v ligi narodov še enkrat pokazala svojo moč in nepopustljivost. V devetem krogu je še drugič zapovrstjo uprizorila preobrat, tokrat je po zaostanku 1:2 premagala Rusijo s 3:2 (-19, 23, -22, 20, 8). Za Slovence je bila to sedma zmaga v ligi in imajo še naprej dobre možnosti za uvrstitev v polfinale.