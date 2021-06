Vodje nadzornih institucij v državi pozivajo k ustrezni komunikaciji in spoštovanju neodvisnih organov

Ljubljana, 11. junija - Predstojniki štirih in samostojnih neodvisnih državnih organov so sprejeli skupno izjavo, s katero pozivajo k ustrezni komunikaciji ter spoštovanju in prepoznavanju pomena samostojnih in neodvisnih državnih organov v demokratični družbi, ne glede na časovni okvir. Osnutek izjave je sicer v javnost prišel že pred dnevi, ko so jo še usklajevali.