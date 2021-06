Slovenija zaprosila za podaljšanje roka za oceno svojega načrta za okrevanje

Bruselj, 11. junija - Slovenija je Evropsko komisijo zaprosila za podaljšanje dvomesečnega roka za oceno svojega načrta za okrevanje in odpornost. Poleg Slovenije so to storile še Poljska, Švedska, Hrvaška in Romunija. To pomeni več časa za pojasnjevanje odprtih vprašanj in izmenjavo informacij, je danes v Bruslju pojasnila govorka komisije Marta Wieczorek.