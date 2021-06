V Leskovcu pri Krškem prenovili Ulico Anke Salmič

Krško, 13. junija - V Leskovcu pri Krškem so te dni uradno odprli prenovljeno Ulico Anke Salmič, katere prenova je od leta 2018 potekala v dveh korakih. Naložba, ki je v obeh delih obsegala ureditev fekalne in meteorne kanalizacije, širokopasovnih povezav, vodovoda, pločnikov in javne razsvetljave, je Občino Krško stala nekaj več kot 1,3 milijona evrov.