Slovenke z visokimi cilji odhajajo na eurobasket v Francijo in Španijo

pripravil Žiga Bojc

Ljubljana, 11. junija - Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo prihodnji teden tretjič v zgodovini nastopila na evropskem prvenstvu. Po premiernem v Pragi, kjer so se izbranke selektorja Damirja Grgića veselile ene zmage, in drugem v Srbiji, kjer so po hudem boju izpadle v repesažu proti Belgiji, so tokrat njene želje precej višje.