Elena Pečarič v novi knjigi o svobodi dihanja in delovanja

Ljubljana, 13. junija - Pri KUD AAC Zrakogled je izšla nova knjiga filozofinje, sociologinje in družbene aktivistke Elene Pečarič Svoboda dihanja. Avtorica je ob petkovi predstavitvi knjige, ki je nastala na podlagi njene osebne izkušnje, za STA dejala, da "svobodno dihati metaforično pomeni tudi, da si drzneš drugače izražati in delovati." In to ji veliko pomeni.