V Trebnjem nove antične naselbinske najdbe

Trebnje, 11. junija - Na območju nekdanje rimske obcestne postojanke Praetorium Latobicorum in nove stanovanjske gradnje v Trebnjem je arheološka ekipa podjetja Luxor v zadnjih treh tednih raziskala ostanke treh daljših stavb ob nekdanji rimski cesti. Po arhitekturnih in drobnih najdbah, ki sodijo v čas od 1. do 4. stoletja, naj bi šlo za naselje antičnih obrtnikov.