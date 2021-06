Popoldne nadaljevanje pogajanj o interventnem zakonu za turizem

Ljubljana, 11. junija - Potem ko vlada v četrtek kljub drugačnim pričakovanjem ni potrdila interventnega zakona za pomoč gospodarstvu in turizmu, bodo danes predstavniki vlade in gospodarstva spet sedli za skupno mizo, je za STA potrdil Blaž Cvar iz Obrtno-podjetniške zbornice (OZS). Glavne težave se vrtijo okoli enkratne pomoči za izpad prihodka in izplačila regresa.