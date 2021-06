Svetovni pokal v spustu z bogatim spremljevalnim programom

Maribor, 11. junija - Avgusta se bo v Mariboru zbrala elita v kolesarski disciplini spust. Mariborski Bike Park bo prizorišče treh tekem - evropskega in svetovnega pokala ter prvič v zgodovini tudi evropskega prvenstva. Evropski pokal bo v torek, 3. avgusta, EP sledi od 6. do 8. avgusta, svetovni pokal pod Pohorjem pa bo 14. in 15. avgusta.