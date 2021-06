Začenja se festival dokumentarnega filma Zagrebdox

Zagreb, 13. junija - S projekcijo mednarodno nagrajenega dokumentarca The Earth Is Blue as an Orange ukrajinske režiserke Irine Cilik bodo danes v zagrebškem kinu študentskega centra odprli 17. mednarodni festival dokumentarnega filma Zagrebdox. Do 20. junija bodo na festivalu v 12 festivalskih programih prikazali več kot 80 filmov.