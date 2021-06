Ustavno sodišče zavrglo zahtevo za oceno ustavnosti protikoronskih ukrepov v javnem prevozu

Ljubljana, 11. junija - Ustavno sodišče je zavrglo zahtevo in pobudo za oceno ustavnosti dela odlokov o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov v času epidemije. Na ustavno sodišče sta se obrnila sindikat delavcev prometa in zvez ter sindikat taksistov, kjer menijo, da so bile delavcem z zahtevo po pogostem obveznem testiranju kršene ustavne pravice.