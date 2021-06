Britansko gospodarstvo aprila na račun storitev z rastjo

London, 11. junija - Britansko gospodarstvo je aprila, ko je vlada začela sproščati ukrepe za zajezitev pandemije covida-19, zabeležilo 2,3-odstotno rast. To je najhitrejša mesečna rast po lanskem juliju, rast pa je poganjal sektor storitev. Britanci so se namreč vrnili v trgovine, restavracije, kavarne in lokale.