Zagorska občina uredila prostore v bivalni enoti na Selu

Zagorje ob Savi, 12. junija - Občina Zagorje ob Savi je skupaj z zagorskim stanovanjskim podjetjem in centrom za socialno delo po 15 letih uredila bivalne enote za šest posameznikov in eno družino, ki se znajdejo v življenjski stiski in ostanejo brez strehe nad glavo. Stanovalcem je na voljo nova kuhinja in del sanitarnih prostorov. Stene so sicer prebelili sami.