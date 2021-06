V Nürnbergu razstava članov ZDSLU

Nürnberg, 11. junija - V Galeriji BBK Nürnberg Mittelfranken danes odpirajo razstavo Umetnost ujeta v prostoru in času, ki združuje dela osmih slovenskih likovnikov, članov ZDSLU. Svoja dela razstavljajo Janez Kardelj, Barbara Kastelec, Boštjan Kavčič, Metka Kavčič, Marjeta Medved, Eva Petrič, Mojca Senegačnik in Brane Širca. Razstava bo na ogled do 4. julija.