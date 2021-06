Gasparini in Klobučar še leto dni za Calcit Volley

Ljubljana, 11. junija - V taboru odbojkarskega kluba Calcit Volley so najprej rešili vprašanje trenerja, v novi sezoni bo ekipo vodil njihov nekdanji igralec, Matija Pleško. Ta čas pokalni prvaki še sestavljajo igralski kader, še najmanj leto dni bosta kamniški dres nosila reprezentanta Mitja Gasparini in Jan Klobučar, so sporočili iz kluba.