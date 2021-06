Večer: Nelegalno odloženo blato v Hočah naj bi prihajalo s Ptuja

Hoče, 11. junija - Komunalno blato, ki so ga za zdaj uradno še vedno neznani storilci prejšnji teden nelegalno odložili na območju Pivole v občini Hoče-Slivnica in s tem povzročili ekološko katastrofo, naj bi prihajalo iz čistilne naprave Komunalnega podjetja Ptuj. Slednjo so namreč čistili ravno na dan, ko je bilo blato odloženo, danes poroča časnik Večer.