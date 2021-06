Milwaueke do prve zmage, Utah do prednosti 2:0

Milwaukee, 11. junija - Košarkarji Milwaukee Bucks so prišli do prve zmage v polfinalu vzhodne konference lige NBA proti Brooklyn Nets in zaostanek v boju na štiri zmage znižali na 1:2. Ekipa okoli zvezdnika Giannisa Antetokounmpa je pred domačim občinstvom tesno premagala mrežice s 86:83 in se vrnila v boj za konferenčni finale. Košarkarji Utah Jazz pa so povedli z 2:0.