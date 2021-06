V New Yorku za dan neodvisnosti letos znova velik ognjemet

New York, 11. junija - Mesto New York bo v sodelovanju z veletrgovino Macy's za praznik ob dnevu neodvisnosti 4. julija spet pripravilo velik tradicionalni ognjemet, ki je lani odpadel zaradi pandemije covida-19. Župan New Yorka Bill de Blasio je dejal, da gre za veliko znamenje ponovnega rojstva mesta po pandemiji.