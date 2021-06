Newyorške borze končale v zelenem, S&P 500 z novim rekordom

New York, 10. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Vrednost delnic se je zvišala, indeks S&P 500 pa je presegel prejšnjo rekordno vrednost s 7. maja, saj so gospodarski podatki potrdili projekcije ameriške centralne banke Federal Reserve, da bo trenutni val povečane inflacije začasen, je zapisano na portalu Yahoo Finance.