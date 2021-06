Slovenija bo del naročenega Pfizerjevega cepiva podarila Češki

Ljubljana, 10. junija - Slovenija bo del naročenega cepiva Pfizer, in sicer 10.530 odmerkov, darovala Češki za obvladovanje epidemije covida-19, je danes na dopisni seji sklenila vlada. Cepivo se bo zagotovilo iz ene od bodočih dobav tega cepiva Sloveniji in bo Češki dobavljeno neposredno od proizvajalca Pfizer, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.