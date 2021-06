Slovenski odbojkarji po 8. krogih na želenem četrtem mestu

Rimini, 10. junija - Slovenska odbojkarska reprezentanca se je po porazu z Nemčijo hitro pobrala in s tesno zmago proti Franciji zadržala želeno četrto mesto, ki jo še vodi v polfinale lige narodov. Tretjeuvrščeni Franciji se je približala na točko zaostanka, vodilni ekipi Poljske in Brazilije pa sta z novima uspehoma prednost pred Slovenci povečali na plus štiri.