Ministrstvo za javno upravo podelilo priznanja CAF

Ljubljana, 10. junija - Ministrstvo za javno upravo je danes podelilo priznanja rednim, novim in uspešnim uporabnikom Skupnega ocenjevalnega okvira, modela CAF. Gre za model, ki je na evropski ravni prepoznan kot orodje uvajanja izboljšav v javni upravi. Priznanje Uspešen uporabnik so prejele upravne enota Gornja Radgona, Grosuplje in Ljutomer, so sporočili z ministrstva.