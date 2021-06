El Chapova soproga priznala krivdo za trgovino z mamili in pranje denarja

Washington, 10. junija - Soproga pred dvema letoma obsojenega mehiškega mamilarskega mafijca Joaquina El Chapa Guzmana, 31-letna Emma Coronel Aispouro je na zveznem sodišču v Washingtonu priznala krivdo za trgovino z mamili in pranje denarja. El Chapo je bil obsojen na dosmrtni zapor in dodatnih 30 let zapora.