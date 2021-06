Odbora za notranje zadeve in zdravstvo brez podpore opozicijskemu sklepu o javnem naročanju v zdravstvu

Ljubljana, 10. junija - Odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter za zdravstvo sta na skupni seji s po devetimi oz. desetimi glasovi proti in po šestimi za zavrnila predlog sklepa poslanskih skupin LMŠ, SD, SAB in NeP, da se ministrstvo za javno upravo in vlado pozove, naj nemudoma pristopita k spremembi zakona o javnem naročanju.