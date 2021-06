Evropski poslanci pozivajo k dodatnim sankcijam proti Belorusiji

Strasbourg, 10. junija - Evropski poslanci so danes ostro obsodili prisilno preusmeritev in pristanek letala družbe Ryanair prejšnji mesec v Minsku in pridržanje beloruskega novinarja Romana Protaseviča. Po njihovem mnenju gre pri ugrabitvi letala za državni terorizem, zato bi morala EU uvesti sankcije proti vpletenim, so sporočili iz Strasbourga.