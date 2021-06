Začenja se vrh G7, na katerem bo v ospredju gospodarsko okrevanje po pandemiji

London, 11. junija - Začel se bo vrh skupine sedmih najrazvitejših držav G7. Glavne teme srečanja v britanskem Cornwallu bodo krepitev sodelovanja pri spoprijemanju s pandemijo covida-19 in gospodarskem okrevanju, odnosi z Rusijo in Kitajsko ter boj proti podnebnim spremembam in obdavčevanje podjetij.