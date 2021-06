Veleposlanik Jarc v Bruslju o prioritetah slovenskega predsedovanja EU

Bruselj, 10. junija - Slovenija želi v času predsedovanja Svetu EU svoje delo opraviti na pragmatičen in učinkovit način in biti pošten posrednik, je dejal vodja stalnega predstavništva Slovenije pri EU Iztok Jarc na današnji virtualni predstavitvi slovenskih prioritet, ki jo je organiziral bruseljski think tank Evropski politični center (EPC).