Člani energetske zbornice v dveh letih z več kot milijardo evrov za energetski prehod

Ljubljana, 10. junija - Analiza Energetske zbornice Slovenije kaže, da je skupna vsota vseh pripravljenih (t.i. ready to go) projektov, ki jih v okviru energetskega prehoda v tem oziroma prihodnjem letu načrtujejo člani zbornice, več kot milijarda evrov. V zbornici so se danes seznanili tudi s projektom energetske izrabe komunalnih odpadkov.