Ob obletnici smrti Alje Tkačev izšla knjiga Igralka s svinčnikom: Izbrani dnevniki

Ljubljana, 10. junija - Trideset let po smrti slovenske igralke, pesnice in pedagoginje Alje Tkačev so v sozaložništvu Mladinske knjige in Slovenskega gledališkega inštituta (Slogi) izdali knjigo Igralka s svinčnikom: Izbrani dnevniki (1962-1991). Gre za intimne dnevniške zapise iz 183 zvezkov, ki jih je Alja Tkačev imenovala Tabu.