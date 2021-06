Na blejski veslaški regati rekordna udeležba

Bled, 10. junija - V časih Iztoka Čopa, Luke Špika in drugih slovenskih veslaških šampionov je bila mednarodna veslaška regata na Bledu pred desetletjem in več eden večjih športnih dogodkov. A svoj pomen tekmovanje očitno ohranja, saj so prireditelji sporočili, da bo udeležba na letošnji 65. regati rekordna.