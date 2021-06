ECB zvišala napoved gospodarske rasti in inflacije

Frankfurt, 10. junija - Evropska centralna banka (ECB) je zvišala tako napoved gospodarske rasti kot inflacije za letošnje in prihodnje leto. Letos pričakuje 1,9-odstotno in prihodnje leto 1,5-odstotno inflacijo. Gospodarska rast območja z evrom pa naj bi bila letos 4,6-odstotna, prihodnje leto pa naj bi bila od te višja še za 0,1 odstotne točke, so sporočili iz ECB.