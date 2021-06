Animateka v otroškem programu filmskega festivala v Trstu

Trst, 11. junija - V sklopu 32. tržaškega filmskega festivala (TSFF), enega osrednjih festivalov za srednje- in vzhodnoevropske filme, bo v soboto in nedeljo potekal program za otroke TSFF dei piccoli, kjer bo na ogled tudi predstavitev najboljših filmov za otroke z Animateke in program slovenskih lutkovnih klasik iz Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu RS.