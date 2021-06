Pogačarju druga etapa in vodstvo na dirki po Sloveniji

Celje, 10. junija - Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec druge etape 27. kolesarske dirke po Sloveniji. Na poti od Žalca do Celja (147 km) je bil na ciljnem vzponu do Celjskega gradu prepričljivo najboljši in je tekmece prehitel za minuto in 22 sekund. Dvaindvajsetletni Pogačar je prevzel tudi zeleno majico vodilnega na domači dirki.