Britanska vladna predstavnica navdušena nad pogovorom s črnomaljskimi dijaki o podnebnih spremembah

Črnomelj, 10. junija - Britanska državna podsekretarka, pristojna za evropsko sosedstvo in Ameriko Wendy Morton, se je danes skupaj s predsednikom republike Pahorjem z dijaki Srednje šole Črnomelj pogovarjala o podnebni politiki. Skupaj so zagnali pobudo "Keep it Cool" (Ostanimo hladni), Mortonova pa je bila nad odzivom dijakov naravnost navdušena.