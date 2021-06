Notranji ministri držav procesa Brdo o sodelovanju na področju migracij

Portorož, 10. junija - Notranji ministri držav procesa Brdo so se na sklepni dan neformalnega srečanja v Portorožu dotaknili vprašanja ilegalnih migracij in naglasili potrebo po večjem sodelovanju. Slovenski minister Aleš Hojs je kot možne rešitve omenil izmenjavo podatkov z državami Zahodnega Balkana in njihovo uporabo baz podatkov EU.