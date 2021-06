Inštitut za proučevanje enakosti spolov zagnal kampanjo Na varnem si

Ljubljana, 10. junija - Na Inštitutu za proučevanje enakosti spolov so začeli s kampanjo Na varnem si, s katero opozarjajo na stiske, ki jih je razgrnila in poglobila epidemija. V obliki televizijskih, radijskih in spletnih oglasov ter z objavami na družbenih omrežjih želijo prispevati k destigmatizaciji duševnih stisk in k ničelni toleranci do nasilja, so sporočili.