V Grčiji stavka zaradi načrtovane reforme delavske zakonodaje

Atene, 10. junija - Grški sindikati so danes zaradi načrtovane reforme delavske zakonodaje sklicali 24-urno stavko. Zaradi stavke so v pristaniščih ostali številni trajekti, v Atenah in Solunu je zastal javni potniški promet. Stavkajo tudi državni mediji. Mednarodnega letalskega prometa stavka ni prizadela, saj se kontrolorji zračnega prometa stavki niso pridružili.