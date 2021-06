Rusko sodišče prepovedalo organizacije Navalnega

Moskva, 10. junija - Sodišče v Moskvi je sledilo zahtevi tožilstva in več organizacij, ki jih vodi zaprti opozicijski voditelj Aleksej Navalni, razglasilo za ekstremistične in s tem prepovedalo njihovo delovanje. V skladu z novim zakonom tako voditelji, člani in podporniki teh organizacij ne bodo smeli sodelovati na parlamentarnih volitvah, ki bodo jeseni.