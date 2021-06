WHO poziva k pospešitvi cepljenja v Evropi in ohranitvi preventivnih ukrepov

Koebenhavn, 10. junija - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes opozorila, da je delež cepljenih v Evropi še daleč od zadovoljivega za zaustavitev novega koronavirusa. Pozvala je tudi k ohranitvi preventivnih ukrepov za preprečitev novih okužb. Po podatkih WHO za Evropo so v regiji doslej potrdili 55 milijonov okužb, umrlo je 1,2 milijona covidnih bolnikov.