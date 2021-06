Slovenski ritmičarki dobro začeli EP

Varna, 10. junija - Jekaterina Vedenejeva in Aleksandra Podgoršek sta uspešno začeli nastope na 37. prvenstvu stare celine v ritmični gimnastiki, ki ga prvič gosti Bolgarija v Varni. V današnjih kvalifikacijah skupine A sta se tekmovalki, ki branita slovenske barve, uspešno predstavili z žogo in obročem, nastopi obeh so minili brez večjih napak.