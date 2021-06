V Zagrebu 15 mesecev po potresu z rušenjem prve hiše začeli obnovo mesta

Zagreb, 10. junija - V Zagrebu so danes začeli rušiti prve hiše, ki so postale neuporabne po uničujočem potresu, ki je območje hrvaškega glavnega mesta stresel 22. marca lani. Odgovorni za popotresno obnovo Zagreba so poudarili, da rušenje prve hiše tudi simbolno pomeni začetek obnove mesta. Doslej so prejeli približno 11.000 zahtev za popotresno obnovo.